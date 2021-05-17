İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı - Son Dakika

İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı

17.05.2021 14:23
İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı, System.String[]

İLK GÜNDEN BU YANA ELEŞTİRİYORİsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı şiddeti sosyal medya hesabından protesto eden ardından da dün ABD'de düzenlenen bir gösteriye katılan Bella Hadid İsrail devletinin resmi Twitter hesabından eleştirildi.

İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı
İLK GÜNDEN BU YANA ELEŞTİRİYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı şiddeti sosyal medya hesabından protesto eden ardından da dün ABD'de düzenlenen bir gösteriye katılan Bella Hadid İsrail devletinin resmi Twitter hesabından eleştirildi.

İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı
İSRAİL DEVLETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞMAKLA  SUÇLANDI

Yapılan paylaşımda Bella Hadid'in dün Brooklyn'deki gösterilerde çekip sonra da sosyal medya hesabından paylaştığı videoya da yer verildi. Paylaşımda Hadid'in bu davranışlarının İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı olduğu savunuldu. Paylaşımda "Bella Hadid gibi ünlüler Yahudilerin denize dökülmesini savunduklarından bu İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısı anlamına gelir. Bu İsrail- Filistin sorunu olmamalı. Bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun sana!" cümleleri yer aldı.

İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı
İSRAİL'İN UYGULADIĞI ŞİDDETİ ELEŞTİRİYOR

Bella Hadid'in kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı görüntülerde ünlü model, Filistin'e özgü giysilerle görünüyor. Filistin asıllı Mohamad Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in kızı olan Bella Hadid, daha önce de İsrail'in uyguladığı şiddeti eleştiren paylaşımlar yapmıştı.

İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı
'FİLİSTİN'İ SEVİYORUM'

Aile büyüklerinin fotoğraflarına yer veren Bella Hadid, bu paylaşımlarda, "Babam ve ailesi 1948'de Filistin'deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye'de mülteci oldu, daha sonra Lübnan'da ve daha sonra Tunus'ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin'i seviyorum" demişti. Bella Hadid paylaşımlarında sadece İsrail'e değil ABD'ye yönelik olarak da sert eleştirilerde bulunmuştu. Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" diye yazdı. Hadid, çeşitli kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarını 41 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yorumladı. IMEU platformunun "Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti" başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe "KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!" ifadeleriyle destek verdi.

İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı
AİLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYOR

Bella Hadid, evinden çıkarılan çocuklu bir kadının fotoğrafını paylaşarak şu değerlendirmede bulundu: "Bu fotoğraf sizi rahatsız etmeli. Bunun sizin kendi annenize veya büyükannenize en kutsal günlerinden birini geçirirken ve oruç tutarken yapıldığını hayal edin. Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır!" İsrail güçlerinin zoruyla evlerinden edilen ailelerin bir çoğunun 65 yıldan fazladır burada evleri olduğunu belirten Hadid, "Bu nasıl mümkün olabilir? Lütfen biri bana söylesin." dedi.

Ünlü model kız kardeşleriyle Filistin'de olup bitenleri her gün konuştuğunu dile getirerek, "Nasıl hissettiğimi kelimelere dökmek oldukça zor. Soydaşlarımın acısını hissediyorum. Güvende olmayan ve korkan Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum. Bu artık durmalı! Böyle bir şeye yer yok! Özellikle 2021'de! Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin'in yanındayız! Babamız 1948'de orada doğduğundan beri bu böyle. Sonsuza kadar Filistin!" ifadelerini kullandı.

İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Bella Hadid, İsrail, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İsrail, Bella Hadid'e bile savaş açtı - Son Dakika Magazin


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