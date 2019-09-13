Son Dakika Haberleri: İsrail Beyaz Saray'daki telefonları dinledi iddiası
Son Dakika Dünya Haber

İsrail Beyaz Saray'daki telefonları dinledi iddiası

18 dakika önce

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'a Beyaz Saray'daki telefonları dinleyecek bir sistem yerleştirdikleri iddiasını reddetti.

İsrail Beyaz Saray'daki telefonları dinledi iddiası, System.String[]

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'a Beyaz Saray'daki telefonları dinleyecek bir sistem yerleştirdikleri iddiasını reddetti. Kullanılan sistemle Trump'ın gözetlendiği öne sürülüyordu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerikan Politico dergisinde yayınlanan, ülkesinin Beyaz Saray'ın çevresine cep telefonlarını dinleyecek bir sistem yerleştirdiği iddialarını reddetti.


Netanyahu, ABD Başkanı çevresindekilerin cep telefonlarının dinlenmediğini belirterek, ABD'ye yönelik espiyonajı yasakladığını vurguladı. Netanyahu, Perşembe günü Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bir talimat verdim: ABD'ye yönelik hiç bir istihbarat bağlantısı kurulmayacak, casusluk yapılmayacak" dedi.


Netanyahu'nun açıklamaları öncesinde de İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz Politico'nun iddialarını reddetmişti. Katz, İsrail ve ABD'nin istihbarat konusunda işbirliği yaptığını belirtmişti.


İsrail'e yönelik iddialar


Politico, ABD emniyet birimlerinin eski üst düzey yöneticilerine dayandırdığı haberinde, 2017 yılında Washington'ın merkezinde telefon ve kısa mesajları izleyen bir sistemin ortaya çıkartıldığını öne sürmüştü.


Haberde, ABD emniyet ve istihbarat servislerinin yaptığı incelemelerde söz konusu sistemin İsrail ajanları tarafından yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Politico'ya konuşan eski bir emniyet görevlisi "Bu sistem kesinlikle ABD Başkanı Donald Trump'ı gözetleme hizmeti veriyordu" demişti.


ABD Başkanı Donald Trump da Perşembe günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada bu iddialara inanmadığını söyledi. Trump "İsrail'in bizi gözetlediğini düşünmüyorum" dedi.


AFP/JD,GA


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, İsrail, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta "ABD ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı!
Beni öldürmeden rahatlamayacak Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldıran Reynmen karakolluk oldu Trump ve Netanyahu, İsrail'in ABD'yi dinlediği iddialarını reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 09:31:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Beyaz Saray'daki telefonları dinledi iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]