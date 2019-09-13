"İsrail, Beyaz Saray yakınlarına yerleştirdiği cihazla Donald Trump'ı dinliyor"

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Başkan Trump'ı dinlediği yönündeki iddiaları reddetti. Politico gazetesi, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürmüştü.



Amerikan Politico gazetesinin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington'da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi.