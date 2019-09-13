Son Dakika Haberleri: "İsrail, Beyaz Saray yakınlarına yerleştirdiği cihazla Donald Trump'ı dinliyor"
Son Dakika Dünya Haber

"İsrail, Beyaz Saray yakınlarına yerleştirdiği cihazla Donald Trump'ı dinliyor"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Başkan Trump'ı dinlediği yönündeki iddiaları reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Başkan Trump'ı dinlediği yönündeki iddiaları reddetti. Politico gazetesi, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresine yerleştirdiği istihbarat cihazlarıyla ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin dinlediğini ileri sürmüştü.


Amerikan Politico gazetesinin üç eski yetkiliye dayandırdığı haberinde, başkent Washington'da tespit edilen ve piyasada StingRay olarak da bilinen cihazların, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit ettiği ve bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını topladığı ifade edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basını, İsrail'in Trump ve Beyaz Saray'daki kurumları dinlediğini iddia etti
Irak'ta "ABD ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı! 11 Eylül saldırısının yıl dönümünde Melania Trump'ın giydiği kıyafet gündem oldu Trump ve Netanyahu, İsrail'in ABD'yi dinlediği iddialarını reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 09:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İsrail, Beyaz Saray yakınlarına yerleştirdiği cihazla Donald Trump'ı dinliyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]