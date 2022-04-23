İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçi ve tüccarlara kapattı - Son Dakika
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İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçi ve tüccarlara kapattı

23.04.2022 14:21
İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçi ve tüccarlara kapattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketlere tepki olarak Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın 24 Nisan'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar Filistinli işçi ve tüccarlara kapatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketlere tepki olarak Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın 24 Nisan'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar Filistinli işçi ve tüccarlara kapatıldığını duyurdu.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nden roket atılmasının ardından, (24 Nisan) pazar günü Beyt Hanun Sınır Kapısı işçilere ve tüccarlara kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

Alyan, İsrail ve Gazze arasındaki geçişin işçiler ve tüccarlar için yeniden açılmasının, yapılacak durum değerlendirmesine göre inceleneceğini ve ona göre karar verileceğini kaydetti.

İsrail'de inşaat, tarım ve sanayi alanında çalışma izni alan 12 bin Gazzeli işçi bulunuyor, İsrail bu sayıyı 20 bine çıkaracağını açıklamıştı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden dün iki roket fırlatıldığı, roketlerden birinin Gazze Şeridi dışındaki açık araziye, diğerinin de Gazze'nin içine düştüğü bildirilmişti.

İsrail ve Filistin coğrafyasında yaşanan gerilimin ardından son dönemde Gazze Şeridi'nde de tansiyon artmıştı.

Son bir hafta içinde, Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığı, İsrail ordusunun da hava saldırısıyla karşılık verdiği, iki ayrı olay yaşanmıştı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2007'den bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçi ve tüccarlara kapattı - Son Dakika


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