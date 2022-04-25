İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçilere yeniden açıyor - Son Dakika

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle kapattığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı 26 Nisan'dan itibaren Filistinli işçi ve tüccarlara yeniden açacağını duyurdu.

İsrail ordusunun Filistin Topraklarındaki Sivil Operasyonlar Koordinatörlüğü, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 26 Nisan Salı günü, Erez Sınır Kapısı'nın Gazze'deki Filistinli işçi ve tüccarlara açılacağı belirtildi.

Sınırın, Filistinli işçiler ve tüccarlar için açık kalmasının "bölgedeki istikrar ve güvenlik durumuna bağlı olduğu" aktarıldı.

Abluka altındaki Gazze'de yaşayan 12 bin işçinin, İsrail'de inşaat, tarım ve sanayi alanında çalışma izni bulunuyor.

İsrail'de çalışan Filistinliler, fiziki ve ekonomik olarak abluka altındaki Gazze'nin ekonomisinde önemli bir yer teşkil ediyor.

Tel Aviv, Gazze'den izin verdiği Filistinli işçi sayısını 20 bine çıkaracağını açıklamıştı ancak son dönemde bölgede artan gerilimden sonra durumu "yeniden değerlendirdiğini" bildirmişti.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden hafta sonu iki roket fırlatıldığı, roketlerden birinin Gazze Şeridi dışındaki açık araziye, diğerinin de Gazze'nin içine düştüğü belirtilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşanan gerilimin ardından son dönemde Gazze Şeridi'nde de tansiyon yükselmişti.

Son bir haftada Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığı, İsrail ordusunun da hava saldırısıyla karşılık verdiği iki ayrı olay yaşanmıştı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.