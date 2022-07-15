İsrail: Biden'ın ziyareti, gelecek yıllarda açıklanabilecek başarılara imza attı - Son Dakika
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İsrail: Biden'ın ziyareti, gelecek yıllarda açıklanabilecek başarılara imza attı

15.07.2022 17:59
İsrail: Biden'ın ziyareti, gelecek yıllarda açıklanabilecek başarılara imza attı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretinin, gelecek yıllarda bahsedilebilecek şekilde başarılar kaydettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretinin, gelecek yıllarda bahsedilebilecek şekilde başarılar kaydettiğini söyledi.

Lapid, Biden'a veda münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı'na verimli ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, Suudi Arabistan'da yapılacak Cidde Zirvesi'nde de başarılar diledi.

Biden'ın ziyaretinde ancak gelecek yıllarda bahsedilecek başarılara imza atıldığını ifade eden Lapid, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Suudi Arabistan'ın, Biden'ın ziyaretiyle eş zamanlı olarak hava sahasını İsrail uçuşlarına açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Lapid, bunun "Suudi Arabistan'la normalleşme yönünde ilk resmi adım olma özelliği taşıdığını" kaydetti.

Lapid, Suudi Arabistan'ın söz konusu kararının, İsrailli havacılık şirketlerine Asya ve Avustralya'ya doğrudan uçuş imkanı sağlayacağını, bunun pek çok maliyeti düşüreceğini aktardı.

Biden, İsrail'den ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin ve İsrail'deki temaslarının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giderek ülkeden ayrıldı.

Suudi Arabistan'a hareket etmek üzere "Air Force One" başkanlık uçağına binen Biden'ı, havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Başbakan Yair Lapid uğurladı.

Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Mısır, Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri liderlerinin hazır bulunacağı bir zirveye katılacak.

Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararı

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinden bugün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı alındığı duyurulmuştu.

Riyad yönetiminin kararının ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi gelmesi ise dikkati çekti.

ABD Başkanı Biden, dün, İsrail ve Filistin'den sonra Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a geçeceğine değinerek şunları söylemişti:

"Yarın (15 Temmuz 2022) İsrail'den doğrudan Cidde'ye, Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan Başkanı olacağım. Bu, önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Yarın Suudi liderliği ile görüşmemde doğrudan bir mesaj taşıyor olacağım: Tüm bölgeye ve açıkçası tüm dünyaya barış ve daha istikrarlı olağanüstü fırsatlar getirecek bir mesaj."

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Biden'ın ziyaretine saatler kala Suudi Arabistan'tan sürpriz karar: Hava sahası İsrail dahil tüm havayollarına açıldı Biden'ın ziyaretine saatler kala Suudi Arabistan'tan sürpriz karar: Hava sahası İsrail dahil tüm havayollarına açıldı İsrail, Kudüs surlarına ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı İsrail, Kudüs surlarına ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı
Kaynak: AA

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