İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor - Son Dakika Dünya

İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor

6 saat önce

İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor

İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor, System.String[]

İsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.


Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki ayrı seçim yapıldı.

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İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:39 
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