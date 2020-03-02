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İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor
6 saat önce
İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor
İsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.
Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki ayrı seçim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:39
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