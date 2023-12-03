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İsrail bombardımanında yaralanan kız çocuğu şok içinde: 'Bu bir kabus mu, yoksa gerçek mi?' - Son Dakika

İsrail bombardımanında yaralanan kız çocuğu şok içinde: 'Bu bir kabus mu, yoksa gerçek mi?'

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü bombardımanda enkaz altından yaralı çıkarılan bir kız çocuğu, yaşadığı olayın şokunun etkisiyle ağlayarak yanındakilere 'Bu bir kabus mu, yoksa gerçek mi?' diye sordu. Filistin basınının paylaştığı görüntülerde, İsrail bombardımanın ardından enkazdan yaralı çıkarılan 'Marah' adındaki Filistinli küçük kız, acı ve şok içinde ağlayarak kendisini tedavi eden doktorla konuştu.

İsrail bombardımanında yaralanan kız çocuğu şok içinde: \'Bu bir kabus mu, yoksa gerçek mi?\'
03.12.2023 - 15:40,
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İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü bombardımanında enkaz altından yaralı çıkarılan bir kız çocuğu, yaşadığı olayın şokunun etkisiyle ağlayarak yanındakilere "Bu bir kabus mu, yoksa gerçek mi?" diye sordu.

Filistin basınının paylaştığı görüntülerde, İsrail bombardımanın ardından enkazdan yaralı çıkarılan "Marah" adındaki Filistinli küçük kız, acı ve şok içinde ağlayarak kendisini tedavi eden doktorla konuştu.

Yüzü ve bedeni enkazın tozuyla kaplı şekilde sedye üzerindeki küçük kız, doktora, "Amca bir şey soracağım; bu bir kabus mu, yoksa gerçek mi? Gerçekten bu saldırıya (bombalamaya) maruz kaldım mı?" sorusunu yöneltti.

Kızı sakinleştirmeye çalışan doktor ise soğukkanlılıkla, "Korkma, iyisin. Elhamdülillilah de." şeklinde cevap verdi.

Yaralı küçük kız, bu kez yine, "Elhamdülillah, iyi olduğumu biliyorum ama bu bir kabus mu yoksa gerçek mi?" diye tekrar sordu.

O onlarda hemşire olduğu anlaşılan birinin adını ve yaşını sorduğu küçük kız, "Benim adım Marah, 33 yaşındayım." dediği duyuldu.

Bu karşılık hemşire, "33 yaşında mısın? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun?" diye sordu.

Kız ise bombalanmanın şoku ve yaralanmanın verdiği acı nedeniyle konsantre olamadığı ve yaşını kastettiği anlaşılır şekilde, "5 buçuk" diyerek cevap verdi.

Küçük kızın görüntüleri internette yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in bebek ve çocukları hedef alan katliamlarını kınayan yorumlarda bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası bebek ve çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail bombardımanında yaralanan kız çocuğu şok içinde: 'Bu bir kabus mu, yoksa gerçek mi?' - Son Dakika
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