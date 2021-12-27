İsrail buldozerleri, Gazze'deki Filistinli çilek üreticisinin hem cebini hem kalbini yaktı - Son Dakika

Filistinli Raid Kadan'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail sınırındaki Beyt Lahiya beldesinde yer alan 5 dönümlük çilek tarlasına giren İsrail buldozerleri, tarlada büyük hasara neden olurken Filistinli çiftçiye de ölümden zor anlar yaşattı.

İsrail ordu su, zaman zaman sınırda "arama-tarama çalışmaları" bahanesiyle Gazze Şeridi'ne giriyor. 23 Aralık'ta da aynı şekilde İsrail buldozerleri ve tankları sınırdan içeriye ani bir baskın düzenledi ancak bu seferki baskının maliyeti diğerlerine göre çok daha büyük oldu.

Filistinli çiftçi Raid Kadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başlangıçta, her zamanki gibi maddi hasarsız bir baskın olacağını sandık ama bu seferki çok farklıydı. Buldozerler, çileklerin üstüne toprak atmaya başladı." dedi.

"Ölümden bile zordu"

Buldozer ve tankların her darbesini bedeninde hissettiğini ve kalbinde asla unutamayacağı bir acı bıraktığını dile getiren Kadan, araçlara engel olmaya çalıştığını ancak diğer çiftçilerin buna izin vermediğini söyledi.

Kadan, "O esnada ölmekten korkmadım, çünkü o anlar benim için ölümden bile daha zordu. Buldozerlerin altına atlayıp, çilekler yerine bedenimi ezmelerine razıydım çünkü toprak, sahibinin şerefidir." diye konuştu.

Su borularının büyük kısmı ile su fıskiyeleri ve sera naylonlarını taşıyan tellerin tahrip edildiğini aktaran Kadan, uğradıkları zararın 50 bin şekelin (16 bin dolar) üzerinde olduğunu ve tarlayı yeniden eski haline döndürmenin büyük zaman ve emek istediğini belirtti.

Kadan, zararlarının karşılanması ve ailelerin ekmek teknesinin yeniden işler hale gelmesi için uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.

İsrail, Filistinlilerin "kırmızı altınını" hedef aldı

Kadan'ın oğlu Semih ise bu meyvenin ve yetiştiği mevsimin Gazze halkı için değerli olmasından ötürü İsrail'in çilek tarlalarını hedef aldığını söyledi.

Semih, "İsrail, sınır kapılarını kapatmak, ihracatı yasaklamak ve tarım için gerekli malzemelerin girişini engellemekle yetinmedi, tarlalara buldozerle girerek canımızı yakmayı seçti." şeklinde konuştu.

Gazze'de "kırmızı altın" olarak nitelenen çilek üretimi, eylül ayında fidan dikimiyle başlayıp nisan ayında sona eriyor.

Bu yıl Gazze'de yaklaşık 3 bin dönümlük araziye çilek ekildi ve buradan 9 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

İsrail yönetimi bu yıl, Gazze'de üretilen çileklerin sadece Batı Şeria pazarlarına gönderilmesine izin vermişti.

Zararın karşılanması yıllar alacak

İsrail'in verdiği zararı kapatmak için yıllar geçmesi gerektiğini söyleyen Semih, "Bu ilk saldırı değil. Bundan 2 yıl önce de tarım arazilerine girmişlerdi ancak o zaman daha az bir alanı tahrip etmişlerdi ve 5 bin dolar zarara uğramıştık." ifadesini kullandı.

İsrail'in bu saldırıları nedeniyle çiftçilerin trajik bir hal içinde olduğunu dile getiren Semih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomik koşullar, hava şartları, İsrail'in sınır kapılarını kontrol etmesi ve ihracata izin vermemesi, sıkıntılarımızı artırıyor."