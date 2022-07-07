İsrail Büyükelçiliği: "Bugün Türkiye ve İsrail Arasında Yeni Bir Sivil Havacılık Anlaşması Paraflandı" - Son Dakika
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İsrail Büyükelçiliği: "Bugün Türkiye ve İsrail Arasında Yeni Bir Sivil Havacılık Anlaşması Paraflandı"

07.07.2022 17:01
İsrail Büyükelçiliği: "Bugün Türkiye ve İsrail Arasında Yeni Bir Sivil Havacılık Anlaşması Paraflandı"

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve İsrail arasında yeni bir sivil havacılık anlaşmasının paraflandığını duyurdu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İki ülke arasında havacılık alanında 71 yıl aradan sonra imzalanacak bu ilk anlaşma ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda önemli bir mihenk taşı” dendi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve İsrail arasında yeni bir sivil havacılık anlaşmasının paraflandığını duyurdu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İki ülke arasında havacılık alanında 71 yıl aradan sonra imzalanacak bu ilk anlaşma ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda önemli bir mihenk taşı" dendi.

İsrail Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve İsrail arasında bugün yeni bir sivil havacılık anlaşmasının paraflandığını duyurdu. Paylaşım şöyle:

"Hafta boyunca süren müzakerelerin sonunda, bugün, Türkiye ve İsrail arasında yeni bir sivil havacılık anlaşması paraflandı. İki ülke arasında havacılık alanında 71 yıl aradan sonra imzalanacak bu ilk anlaşma ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda önemli bir mihenk taşı."

YORUMLAR
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Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak
Kaynak: ANKA

Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Büyükelçiliği: 'Bugün Türkiye ve İsrail Arasında Yeni Bir Sivil Havacılık Anlaşması Paraflandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Büyükelçiliği: "Bugün Türkiye ve İsrail Arasında Yeni Bir Sivil Havacılık Anlaşması Paraflandı" - Son Dakika
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