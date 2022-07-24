İsrail Büyükelçisi ile el sıkışmak istemeyen Bahreynli kadın bakanın görevden alındığı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Büyükelçisi ile el sıkışmak istemeyen Bahreynli kadın bakanın görevden alındığı iddiası

24.07.2022 13:31
İsrail Büyükelçisi ile el sıkışmak istemeyen Bahreynli kadın bakanın görevden alındığı iddiası

Bahreyn Kültür Bakanı Şeyha Mey Muhammed bint Halife'nin Manama'da katıldığı cenaze töreninde İsrail'in Manama Büyükelçisi Eitan Na'eh ile el sıkışmayı reddettiği ve töreni terk ettiği için görevden alındığı iddia edildi.

Bahreyn Kültür Bakanı Şeyha Mey Muhammed bint Halife'nin Manama'da katıldığı cenaze töreninde İsrail'in Manama Büyükelçisi Eitan Na'eh ile el sıkışmayı reddettiği ve töreni terk ettiği için görevden alındığı iddia edildi.

Arapça ve İbranice basındaki haberlere göre, olay geçen ay ABD'nin Manama Büyükelçisi Steven Bondy'nin babası için düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşti.

Bahreyn'in eski Kültür Bakanı aynı zamanda kraliyet ailesinin kadın üyesi Mey Muhammed bint Halife'nin İsrail'in Manama Büyükelçisi Eitan Na'eh ile görüşmeyi ve el sıkışmayı reddettiği aktarıldı.

Haberlere göre, Şeyha Mey, cenaze törenini terk etti ve ABD Büyükelçiliğinden kendisinin törene katıldığına ilişkin fotoğrafların yayınlanmamasını istedi.

Lapid, Bahreyn Veliahdı ile görüştü, Bakan görevden alındı

Jerusalem Post'un haberine göre, ülkede 20 yıldır Kültür Bakanlığı görevini yürüten Şeyha Mey, 2 1 Temmuz'da kraliyet kararnamesiyle yapılan kabine değişikliğinde görevden alındı.

Haberde, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in aynı gün Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife ile telefonda görüştüğü ve yapılan açıklamada "ikili ilişkilere vurgu yapıldığına" işaret edildi.

Bahreyn hükümetinden "yanlış yorumlanmamalı" açıklaması

Basında çıkan iddiaların üzerine, Bahreyn hükümet sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şeyha Mey'in 20 yıldan uzun süredir Bahreyn hükümetinde ayrıcalıklı olarak görev yaptığı, "kabinede yapılan değişikliklerin Bahreyn tarihindeki en kapsamlı hükümet değişikliği olduğu, bu değişimlerin yanlış yorumlanmaması gerektiği" ifade edildi.

Buna karşın Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Bahreynli Bakan'ın İsrail Büyükelçisi'nin elini sıkmayı reddetmesinin "Bahreyn halkının Filistin halkına karşı samimi desteğinin gerçek bir örneği olduğunu" belirtti. Kasım, İsrail ile tüm normalleşme çabalarının "ortak Arap vicdanı için kabul edilemez olduğunu" kaydetti.

İsrail ve Bahreyn, 2020'de imzaladıkları diplomatik normalleşme anlaşmalarının ardından hızla ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı.

İsrail'den aralarında Başbakan, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanlarının yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Bahreyn'i ziyaret etti. Basında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Bahreyn ile insansız hava aracı ve savunma sistemleri satışı konusunda anlaştı.

Bahreyn ülkesindeki Şii nüfus ve coğrafi yakınlık nedeniyle, İran'ı bir numaralı ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. İsrail de Tahran yönetimi ve nükleer çalışmalarını öncelikli tehdit olarak değerlendiriyor.

YORUMLAR
500
İsrail'den 'Rusya'nın Yahudi Ajansını kapatması ilişkileri etkiler' açıklaması İsrail'den 'Rusya'nın Yahudi Ajansını kapatması ilişkileri etkiler' açıklaması İsrail, Gazze'de Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtı İsrail, Gazze'de Filistinlilere ait bir balıkçı teknesine ateş açtı
Kaynak: AA

Bahreyn, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Büyükelçisi ile el sıkışmak istemeyen Bahreynli kadın bakanın görevden alındığı iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 13:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Büyükelçisi ile el sıkışmak istemeyen Bahreynli kadın bakanın görevden alındığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement