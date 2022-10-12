İsrail Büyükelçisi'nden, Alman siyasetçinin Holokost anıtı önünde "dans etmesine" tepki - Son Dakika
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İsrail Büyükelçisi'nden, Alman siyasetçinin Holokost anıtı önünde "dans etmesine" tepki

12.10.2022 12:12
İsrail Büyükelçisi'nden, Alman siyasetçinin Holokost anıtı önünde "dans etmesine" tepki

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya'da aşığı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesinin, başkent Berlin'deki Holokost anıtı üzerinde kollarını açarak fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya'da aşığı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesinin, başkent Berlin'deki Holokost anıtı üzerinde kollarını açarak fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi.

Büyükelçi Prosor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcı siyasetçi Holger Winterstein'ın, Holokost anıtında bulunan taş bloklardan birinin üzerinde kollarını açarak verdiği pozu paylaşarak siyasetçiye tepki gösterdi.

Prosor, Winterstein'ın "dans ederek kendisine ve partisine utanç getirdiğini", Holokost'ta hayatını kaybedenlerin asla unutulmayacağını belirtti.

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafı "tiksindirici" bulduğunu ve "özellikle parlamento için utan verici olduğunu" vurguladı.

Alman basını, aşırı sağcı siyasetçinin fotoğrafının AfD'nin hafta sonu düzenlediği gösterilerin ardından çekildiğini aktardı.

AfD'den yapılan açıklamada, Winterstein'ın "son derece saygısız" davranışı için harekete geçileceği bildirildi.

Almanya'da 2021 meclis seçimlerinde AfD, oyların yüzde 10,3'ünü alarak 5'inci parti olmuştu.

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Kaynak: AA

Almanya, Berlin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Büyükelçisi'nden, Alman siyasetçinin Holokost anıtı önünde 'dans etmesine' tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Büyükelçisi'nden, Alman siyasetçinin Holokost anıtı önünde "dans etmesine" tepki - Son Dakika
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