İsrail, cenazelerini alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve yerini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail, cenazelerini alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve yerini açıkladı - Son Dakika

İsrail, cenazelerini alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve yerini açıkladı

6 saat önce

İsrail Başsavcılığı 1967'den bu yana İsrail güçlerince şehit edilen ve cenazeleri alıkonulan 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve defnedildiği yeri açıkladı.

İsrail, cenazelerini alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve yerini açıkladı, System.String[]

İsrail Başsavcılığı 1967'den bu yana İsrail güçlerince şehit edilen ve cenazeleri alıkonulan 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve defnedildiği yeri açıkladı.

Filistin'deki Kudüs Hukuk Yardımı ve İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce yapılan başvuruya cevap veren İsrail Başsavcılığının, cenazeleri alıkonulan Filistinlilerden 123'ünün "Rakam Mezarlığı" olarak isimlendirilen mezarlıkta olduğu bilgisini verdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail Başsavcılığının daha önce şehitlerin defnedildiği yerler hakkında bilgi vermeyi reddettiğine işaret edilerek, söz konusu adımın "önemli bir gelişme" olduğu vurgulandı.

Şehit 123 Filistinlinin isimlerinin açıklandığı ancak kabirlerinin henüz netleştirilmediği belirtilen açıklamada, "yakınlarına ait cenazelerinin alıkonulduğu" yönünde başvuru yapan ailelerden DNA örneği alınacağı kaydedildi.

Filistin'deki "Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi" tarafından daha önce yapılan açıklamada, 51'i 2015 yılından itibaren olmak üzere 304 şehidin cenazesinin İsrail tarafından alıkonulduğu belirtilmişti.

Filistin yönetimi, 2008'de çıkardığı bir genelgeyle İsrail tarafından alıkonulan Filistinli şehit cenazelerine dikkati çekmek için 27 Ağustos'u "ulusal gün" olarak ilan etmişti.

Filistin, Başsavcı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi
Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:31:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail, cenazelerini alıkoyduğu 304 Filistinliden 123'ünün kimliği ve yerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]