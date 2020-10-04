İsrail Çevre Bakanı Gamliel'ın korona testi pozitif çıktı - Son Dakika

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel'ın yeni tip korona virüsü (Covid-19) olduğu tespit edildi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel'in yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinde görev alan Gamliel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Şu an iyi hissediyorum. Hızlı iyileşebileceğimi umuyorum" ifadesini kullandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, korona virüs vaka sayısının ülke genelinde 265 bin 86'ya yükseldiği belirtildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 692'ye çıktığı ifade edildi.

İsrail'de yeni tip korona virüs vakalarının artması nedeniyle 18 Eylül'de karantina kararı uygulanmaya başlanmıştı. Karantina kapsamında vatandaşların evlerinden bin metreden fazla uzaklaşması yasaklanmıştı. Market ve eczane gibi hayati öneme sahip yerler dışında birçok işletme kapalı kalmıştı. Ülkede özel eğitim veren kurumlar dışındaki tüm eğitim kurumları da kapalı kalmıştı. Karantina uygulamasının denetimi için 6 bin polis ve bin askerin görev yapacağı açıklanmıştı.

-İHA-