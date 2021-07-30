İsrail cezaevindeki Filistinli annenin 7 çocuğu, 6 yıldır göremedikleri annelerine kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika

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1'den 100'e kadar rakamların sıralandığı ve evin duvarında asılı olan zaman çizelgesi

İsrail cezaevinde tutuklu bulunan Filistinli anne Nesrin Ebu Kemil'in fotoğrafı

Çocukların zaman çizelgesinden bir günün daha üstünü çizmesi

Kız çocuklardan en büyüğü 17 yaşındaki Emira ile röportaj

Emira'nın kardeşinin saçını toplaması

Çocukların, annelerinin fotoğraflarına bakması

İsrail güçlerince 2015 yılında tutuklandığında en küçüğü 8 aylık olan 7 evladını geride bırakan Filistinli Nesrin Ebu Kemil'in çocukları, 6 yıldır hiç görmedikleri annelerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Hayfa kenti doğumlu Filistinli anne Ebu Kemil, Gazze'ye gelin olarak geldikten sonra burada yaşamaya başladı.

Ebu Kemil, 18 Ekim 2015'te Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerken İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Filistinli kadına, ailesini ziyaret ettiği 2014 yılında "casusluk" amacıyla Hayfa Limanı'nın fotoğraflarını çekmek dahil birtakım asılsız suçlamalar yönelten İsrail makamları, Ebu Kemil'i 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ebu Kemil'in Firas (19), Faris (18), Emira (17), Melek (15), Dalya (13), Nadin (9), Ahmed (7) adlı 7 çocuğu, şimdilerde, 6 yıldır görmedikleri annelerine kavuşmak için gün sayıyor.

Annelerinin özgürlüğe kavuşmasına aylar kala 1'den 100'e kadar rakamların sıralandığı bir zaman çizelgesi hazırlatan ve evlerinin duvarına asan çocuklar, her geçen günün ardından takvimden bir rakam daha siliyor.

Kız çocuklardan en büyüğü 17 yaşındaki Emira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, annelerini 6 yıldır ziyaret etmelerine izin vermediğini ve onu bu sürede hiç göremediklerini söyledi.

Annelerine kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini ve tahliye edileceği tarihe 100 gün kala bir zaman çizelgesi hazırlattıklarını ifade eden Emira, "Hazırladığımız takvimde 100'den geriye doğru giderek her gün bir rakam daha siliyoruz. Anneme kavuşmamıza yaklaşık 80 gün kaldı. 1 rakamını anneme ayırdık. Özgürlüğüne kavuştuğu gün kendi elleriyle o silecek ve imzasını atacak." dedi.