İsrail, Covid-19 aşılarının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermedi - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Keela, İsrail'in 2 bin doz Sputnik V aşısının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermediğini ifade etti.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Filistin'de aşı krizi yaşanıyor. Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Keela yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanları için nakledilen 2 bin doz Sputnik V aşısının bölgeye girişine izin vermediğini belirtti. Al-Keela, bu engellemenin tüm uluslararası normlara, yasalara ve sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti. Al-Keela, hükümetin ve Sağlık Bakanlığının aşıları olabildiğince hızlı şekilde Gazze Şeridi'ne ulaştırmak için uluslararası kuruluşlarla irtibat halinde olduğunu vurguladı.

Gazze'de salgının başından bu yana 53 bin 593 kişide Covid-19 tespit edilirken, 537 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(Muhammed Rabah/İHA)