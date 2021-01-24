İsrail, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, tüm uçuşları askıya aldı - Son Dakika

İsrail, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, tüm uçuşları askıya aldı
24.01.2021 19:37
İsrail, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, yarın yerel saatle 22: 00'den itibaren ayın sonuna kadar tüm uçuşları askıya aldı.
İsrail, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, yarın yerel saatle 22: 00'den itibaren ayın sonuna kadar tüm uçuşları askıya aldı.
-İHA-
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