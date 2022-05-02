İsrail Cumhurbaşkanı; Filistin, Bae ve Bahreyn Liderleriyle Telefonda Görüşerek Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı; Filistin, Bae ve Bahreyn Liderleriyle Telefonda Görüşerek Ramazan Bayramı'nı Kutladı

02.05.2022 11:22
İsrail Cumhurbaşkanı; Filistin, Bae ve Bahreyn Liderleriyle Telefonda Görüşerek Ramazan Bayramı'nı Kutladı

KUDÜS, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ve Filistin arasında son dönemde yaşanan gerilim devam ederken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Pazar günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüşerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

KUDÜS, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ve Filistin arasında son dönemde yaşanan gerilim devam ederken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Pazar günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüşerek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayram arifesinde Herzog'un makamından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmezken, Herzog'un "bölgede barış ve istikrar" umudunu dile getirdiği belirtildi. İsrail Cumhurbaşkanı ayrıca Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife'yle görüşerek onların da bayramını kutladı. Herzog'un makamından yapılan açıklamaya göre İsrail cumhurbaşkanının önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha fazla liderle görüşmesi bekleniyor. Bu, Mart ayında İsrail ile Filistinliler arasında kanlı şiddet olaylarının başlamasından bu yana Herzog'la Abbas arasındaki ilk resmi görüşme olma özelliğine sahip. BAE ve Bahreyn, Eylül 2020'de ABD'nin aracılığıyla imzalanan İbrahim Anlaşmaları'yla İsrail'le olan ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmişti. İsrail'de cumhurbaşkanlığı genel olarak törensel bir işleve sahip.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı; Filistin, Bae ve Bahreyn Liderleriyle Telefonda Görüşerek Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika


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