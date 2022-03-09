İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelecek ay İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi.
Kaynak: AA
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