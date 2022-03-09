İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır" - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"

09.03.2022 19:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelecek ay İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır

YORUMLAR
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cumhurbaşkanı, Türkiye, İsrail, Herzog, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: 'Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır" - Son Dakika
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