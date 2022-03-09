Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etti (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

09.03.2022 16:39

Son dakika haberine göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Herzog, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Herzog, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Herzog, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Herzog, deftere şunları yazdı:

"Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedileştiren bu tarihi mekanı ziyaret etmek farklı bir ayrıcalık.

Bu büyük liderin ilerleme ve barış mirasının bilgeliğini takip ederek ve cesurca iş birliği yolunu seçerek milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya vaadinden elde edilecek birçok gerçeği içtenlikle karşılayalım."

Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)
Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)
Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etti (2) - Son Dakika


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