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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

06.02.2022 21:11
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsrail, Herzog, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti - Son Dakika


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