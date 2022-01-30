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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk BAE ziyaretinde Veliaht Prens Bin Zayid'le görüştü - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk BAE ziyaretinde Veliaht Prens Bin Zayid'le görüştü

30.01.2022 17:20
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk BAE ziyaretinde Veliaht Prens Bin Zayid'le görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Herzog, başkent Abu Dabi'de iki saatten uzun süren görüşmenin başında, İsrail ile BAE arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı Bin Zayid'e teşekkür etti.

Herzog, "İsrail devleti ve vatandaşlarının, barış içinde bir arada yaşama ve iki ülke arasındaki barış anlaşmasını sürdürme ve geliştirme konusunda çok heyecanlı" olduğunu" ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı, "Tüm bölgeye, barış ve birlikte yaşam alternatifinin bulunduğu, İbrahim'in oğulları ve kızlarının insanlığın yararına olacak şekilde barış içinde bir arada olabileceği ve birlikte yaşayabileceği mesajını gönderiyoruz." dedi.

Barış mesajının iki ülke arasındaki ilişkinin "temel taşı" olduğunu söyleyen Herzog, "Hem İsraillilere hem BAE'ye hem de bölgeye İbrahim Anlaşması'nın sürdürülmesi ve daha fazla ulusun bu çabada bize katılması gerektiği mesajını vermek için buradayız." diye konuştu.

Bin Zayid'den teşekkür

Veliaht Prens Bin Zayid de Yemen'deki İran destekli Husi milisler tarafından 17 Ocak'ta Abu Dabi'ye silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya karşı İsrail'in sergilediği duruş için Herzog'a teşekkür etti.

Bin Zayid, "Bu duruş, bölgesel istikrar ve barışa yönelik tehditlere ilişkin ortak görüşümüzü ve bunlara karşı sağlam bir duruş sergilemenin önemine ilişkin ortak anlayışımızı gösteren bir duruştur." dedi.

Herzog'un ziyaretinin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ziyaretinden kısa bir süre sonra gerçekleştiğine dikkati çeken Veliaht Prens, "Bu, ilişkilerimizin tüm hızıyla ilerlediğini ve ülkelerimiz ve halklarımız yararına bunu daha da güçlendirmek için ortak ve güçlü bir iradenin var olduğunu teyit etmektedir." diye konuştu.

Bin Zayid, "İbrahim Anlaşması" olarak anılan "ilişkileri normalleştirme" anlaşmasının BAE'nin inandığı barış yaklaşımını somutlaştıran büyük bir tarihsel değişim" olduğunu vurgulayarak, bu anlaşmanın özellikle teknoloji, sağlık, enerji ve diğer alanlarında iki ülke arasında ortaklıkları güçlendirmenin yolunu açtığını kaydetti.

Görüşmenin ardından iki lider, heyetlerin katılımıyla öğle yemeğinde temaslarına devam etti.

Bin Zayid'in daveti üzerine Abu Dabi'ye giden Herzog, BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de 13 Aralık 2021'de Abu Dabi'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirerek Veliaht Prens Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk BAE ziyaretinde Veliaht Prens Bin Zayid'le görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk BAE ziyaretinde Veliaht Prens Bin Zayid'le görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk BAE ziyaretinde Veliaht Prens Bin Zayid'le görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri, cumhurbaşkanı, Herzog, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk BAE ziyaretinde Veliaht Prens Bin Zayid'le görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ilk BAE ziyaretinde Veliaht Prens Bin Zayid'le görüştü - Son Dakika
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