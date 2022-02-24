İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor

24.02.2022 14:09
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Herzog, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Herzog, tarihi ve karmaşık bir süreçten geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizin gibi ben de büyük üzüntü duyuyorum. Bu insanlık trajedisinden ve sivil masumların yaralanmasından endişe ediyorum. Dünyadaki birçok kişi gibi Rusya ve Ukrayna arasında tekrar barış sağlanması için dua ediyorum. İsrail, hükümetimizin de belirttiği gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemektedir."

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Kaynak: AA

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