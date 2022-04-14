İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kurban kesiminin Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kurban kesiminin Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı

14.04.2022 02:45
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kurban kesiminin Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, ülkesinin Mescid-i Aksa'da var olan statükoyu koruduğunu, yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı sebebiyle kurbanları Aksa'da kesme kararlılığında olduklarına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, ülkesinin Mescid-i Aksa'da var olan statükoyu koruduğunu, yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı sebebiyle kurbanları Aksa'da kesme kararlılığında olduklarına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Herzog evinde Türkiye, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ın büyükelçilerinin katıldığı bir iftar daveti verdi.

Herzog, son günlerde Mescid-i Aksa ve kutsal mekanlara ilişkin sosyal medya mecralarında yalan yayınların yapıldığına dikkat çekerek "Bu münasebetten istifade ederek bu sözlerin yalan olduğunu açıklamak istiyorum. İsrail Mescid-i Aksa'nın statükosunu koruyor" ifadelerini kullandı.

Son günlerdeki yayınların kasıtlı olarak halkı kışkırtma ve yanlış yönlendirme hedefli olduğuna işaret eden Herzog, herkese kışkırtmaları durdurmaları çağrısı yaptı.

Herzog, İsrail polisinin, hiçbir hoşgörü göstermeden ve korkmadan sistemi ihlal etmeye, kanunu ihlal şeklinde bir davranışa ve Doğu Kudüs ile diğer kutsal mekanlarda ve Aksa'da uygulamalara karşı duracağına olan güvencini vurguladı.

Herzog konuşmasını, "Gelin, liderler olarak bize bakan kamuoyuna, diyalog fırsatını heder etmeyeceğimize dair bu gece bir söz verelim" diyerek sonlandırdı.

İsrail Başbakanlığı da dün yaptığı benzeri bir açıklamayla söz konusu iddiaların asılsız olduğunu duyurmuştu.

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti.

Filistin yönetimi ve aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin, Hamursuz Bayramı için kurban sunularını Mescid-i Aksa'da yapmasına izin verilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayacak Hamursuz (Pesah) Bayramı bir hafta devam ediyor.

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Herzog, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kurban kesiminin Mescid-i Aksa'da yapılacağına dair iddiaları yalanladı - Son Dakika


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