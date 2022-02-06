İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden geçmiş olsun dilekleri gelmeye devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, geçmiş dilekleri için Erdoğan'ın Herzog'a teşekkür ettiği ve liderlerin yakın zamanda bir araya gelme ihtimalini ele aldıkları aktarıldı.