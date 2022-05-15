Katar Emiri Şeyh Temim'den, BAE'ye taziye ziyareti - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı yeni Emir Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Abu Dabi'ye gitti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in, başkent Abu Dabi'deki Devlet Başkanlığı Havalimanı'nda BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a taziyelerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Temim'in ayrıca yeni Devlet Başkanı olarak seçilmesinden dolayı Al Nahyan'ı tebrik ederek, ülkesine daha fazla ilerleme, gelişme ve refah dilediği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim'in taziyelerini ilettikten sonra BAE'den ayrıldığı aktarıldı.

BAE'nin 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 13 Mayıs'ta vefat etmişti. Muhammed Bin Zayid, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi tarafından dün yeni Devlet Başkanı olarak belirlenmişti.

BAE Devlet Başkanı olarak 2004'te tahta çıkan Halife bin Zayid, 2014'te felç geçirmiş ve bu tarihten itibaren Devlet Başkanlığı rollerinde daha geride bir rol oynamıştı. Abisinin geçirdiği felcin ardından Muhammed bin Zayid ülke idaresinde fiili lider haline gelmişti.