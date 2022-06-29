İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Ziyaretin, ABD Başkanı Joe Biden 'ın Orta Doğu ziyareti öncesi gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, "İsrail ve Ürdün arasındaki istikrarlı ilişkilerin korunması ve bölgedeki tüm aktörlerle diyalog ihtiyacının ele alındığı" kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu hafta Ürdün'deki kraliyet sarayında majesteleri Kral II. Abdullah ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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