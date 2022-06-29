İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

29.06.2022 17:35
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu hafta Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştüğü bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu hafta Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştüğü bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu hafta Ürdün'deki kraliyet sarayında majesteleri Kral II. Abdullah ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın daveti üzerine düzenlendiği belirtilen görüşmenin "sıcak geçtiği" ve ikilinin "bölgesel düzeyde derin stratejik konuları tartıştıkları" belirtildi.

Ziyaretin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti öncesi gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, "İsrail ve Ürdün arasındaki istikrarlı ilişkilerin korunması ve bölgedeki tüm aktörlerle diyalog ihtiyacının ele alındığı" kaydedildi.

Açıklamada, önceden açıklanmayan ziyaretin kesin zamanına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü - Son Dakika
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