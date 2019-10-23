Son Dakika Haberleri: İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi
Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi

İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi

45 dakika önce

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerekli desteği bulamamasının ardından koalisyon hükümetini kurma yetkisini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi, System.String[]

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerekli desteği bulamamasının ardından koalisyon hükümetini kurma yetkisini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi.


Rivlin, 17 Eylül'deki genel seçimleri önde tamamlayan Netanyahu'nun rakibi Gantz'ı, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında kabul ederek yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

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Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:58 
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