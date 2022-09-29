İsrail Cumhurbaşkanı Herzog seçimler öncesi artan şiddetle ilgili halkı ve siyasileri uyardı Açıklaması

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimler öncesinde ülkede şiddetin tırmanması konusunda uyarıda bulundu.

Herzog, yayımladığı yazılı açıklamada, İsraillileri ılımlı tutum sergilemeye ve sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Ülkenin seçim öncesi dönemde bulunduğunu ve kendisinin kibar veya politik olmak niyetinde olmadığını aktaran Herzog, "Üzgün ??ve endişeliyim, son günler ve haftalardaki şiddet olayları beni geceleri uyutmuyor." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada ve diğer alanlarda şiddet, sözlü şiddet, vatana ihanet suçlamaları, Nazilerle kıyaslama, tehdit ve küfürlerin arttığını kaydeden Herzog, sözlü şiddetin kendi halinde kalmadığını ve hakaretlerin rahatsız edici bir şekilde fiziksel şiddete, yumruk atmaya, tekmelemeye, saldırılara ve kan dökülmesine dönüştüğünü ifade etti.

Seçimlerin öncesinde ülkede iç şiddetin tırmanması konusunda uyaran Herzog, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail halkını ve siyasi yelpazedeki tüm liderleri, ılımlılık ve sorumluluğun sesini yükseltmeye çağırıyorum. Aşırılık ve şiddet seslerinin bizi nefret uçurumuna götürmesine izin vermeyin."

İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Nazi Siyasi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzetmişti. Lieberman daha önce de Netanyahu'yu "insan ırkının pisliği" olarak tanımlamıştı.

Rekabet halindeki İsrailli siyasi liderler, birbirine ülkenin ulusal güvenliğine zarar verdiği suçlamasına varan ciddi suçlamalarda bulunuyorlar.