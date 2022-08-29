İsrail'den İsviçre'ye "İran'ın nükleer programına karşı çıkma" çağrısı - Son Dakika
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İsrail'den İsviçre'ye "İran'ın nükleer programına karşı çıkma" çağrısı

29.08.2022 20:24
İsrail'den İsviçre'ye "İran'ın nükleer programına karşı çıkma" çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre hükümetine, "İran'ın nükleer programına karşı çıkma" çağrısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre hükümetine, " İran'ın nükleer programına karşı çıkma" çağrısında bulundu.

İsviçre ziyareti kapsamında, başkent Bern'de İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis ile görüşen Herzog, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Herzog, Orta Doğu'nun kritik dönemeçlerden geçtiğini vurgulayarak, İran'ın bölgede sürdürdüğü vekalet savaşının barış ve huzuru tehdit ettiğine dikkati çekti.

Herzog, "Tüm devletlere ve özellikle İsviçre hükümetine, İran'ın nükleer programına kesin bir şekilde karşı çıkma çağrısı yapıyorum. İran, İsrail'i yıkmaya yeminli bir devlet olarak bölge ve dünyanın istikrarını bozmak için durmaksızın çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası barışı isteyen bir yapı olmasına karşın İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik çabalarına sessiz kaldığını iddia eden Herzog, "İran'ın tavrı sessizlikle karşılanamaz ve İran'ın faaliyetleri cezasız kalamaz. Böyle bir devletin nükleer güç elde etmesine izin verilmemelidir." dedi.

Herzog, BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerji Ajansının, İran'ın nükleer faaliyetlerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelemesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme kapsamında iki ülke arasında ortak bilimsel çalışmaları artırmak üzere İsviçre Ulusal Bilim Kuruluşu ve İsrail Bilim Kuruluşu, anlaşma imzaladı.

Herzog ayrıca, İsviçre'nin Basel kentinde 1897'de gerçekleşen Dünya Siyonist Kongresi'nin 125. yıldönümü etkinliğine de katıldı.

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Kaynak: AA

İsviçre, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İsviçre'ye 'İran'ın nükleer programına karşı çıkma' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den İsviçre'ye "İran'ın nükleer programına karşı çıkma" çağrısı - Son Dakika
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