İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi

10.03.2022 16:52
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Neve Şalom Sinagogu'ndaki dua törenine katıldı. Burada önemli açıklamalara yer veren Herzog, "Babam, ailemizden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi. 1944'te Naziler'in Avrupa Yahudilerini yok etme planları yürürlükte iken, büyükbabam Yitzhak Isaac Herzog Allevi ile amcam Yaakov, Avrupa Yahudilerini kurtarmak için özel bir görevle buraya gelmişlerdi" dedi.

İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya gelen Herzog, daha sonra Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda cemaatle ibadet törenine iştirak etti. Burada bir konuşma yapan Herzog, böyle özel bir günde Türkiye'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Ukrayna'da yaşananlardan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Herzog, Ukrayna Yahudi cemaatinin içinde bulunduğu dertlerden bir an önce kurtulmaları için dua ettiğini söyledi.

"BABA AİLEMİZDEN TÜRKİYE'YE GELEN İLK KİŞİ DEĞİLDİ"

Babası İsrail 6. Cumhurbaşkanı Haim Herzog ile annesinin, Yahudilerin İspanya'dan kovuluşu ve Osmanlı topraklarına gelişinin 500. yılı dolayısıyla Türkiye'ye bir ziyarette bulunduğunu kaydeden Herzog, şunları kaydetti: "Babam, ailemizden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi. 1944'te Naziler'in Avrupa Yahudilerini yok etme planları yürürlükte iken, büyükbabam Yitzhak Isaac Herzog Allevi ile amcam Yaakov, Avrupa Yahudilerini kurtarmak için özel bir görevle buraya gelmişlerdi. Hem babam hem de büyük babam buradaki ziyaretlerinden söz ederken, Türkiye'nin kapılarını ve kalplerini açma şekillerinden ve Yahudilerin burada huzurlu bir yer bulabileceklerinden söz etmişlerdi."

"YAHUDİ HALKININ TARİHİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASINIZ"

Herzog, hem İspanya'dan sürgün edilen Yahudileri hem de Türkiye'de yaşayan Yahudileri, Türk toplumuna entegre ederek Yahudi halkının tarihinin yazılmasında büyük rol oynadıklarını anlattı. Türkiye'de yaşayan şairlerin, bilginlerin ve ticaret adamlarının, Yahudi tarihi ve geçmişinin önemli bir parçasını oluşturduklarını ifade eden Herzog şöyle devam etti: "Siz, Türkiye'deki Yahudi cemaatinin üyeleri bunun için bir örnek ve bir model oluşturmaktasınız. Sizler, gelenek topluluk ve tüm zorluklarla yüzleşmek adına karşılıklı garantinin simgesisiniz. Yahudi cemaatinin burada yani sinagogda ciddi terör saldırılarını deneyimlediniz. Ne yazık ki dünyada Yahudi okullarına, süpermarketlerine ve işletmelerine nefret saldırıları yapıldı. Türkiye Yahudilerinin güvenliği ve özgürlüğü için yetkililerin taahhütlerini memnuniyetle karşılamaktayım."

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAMZI GEREKLİ"

Herzog, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güzel, açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türkiye- İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını aktardı. Orta Doğu'da barışın sağlanması için Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemli olduğuna dikkati çeken Herzog, şöyle devam etti. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim, Orta Doğu'daki farklı din mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini ve yaşamımız gerektiğini anlattım. Benimle aynı fikirde olduğunu ondan duyduğuma sevindim. Bölgesel istikrarın özellikle önemli olduğu konusunda Cumhurbaşkanı da aynı düşünüyor. Tüm halklar ve dinler arasında bizi birleştiren şeyin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ukrayna'da korkunç trajedi yaşanırken barış için böyle ortak düşünmemiz son derece önemli." Herzog, nefret suçları, ırkçılık ve antisemitizm konusunda mücadele edeceklerini, dünya barışı için hoşgörü ve dostluk üzerine mesajlarını vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bakan Çavuşoğlu 3 Nisan'da İsrail'e gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bakan Çavuşoğlu 3 Nisan'da İsrail'e gidiyor

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:03:51. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement