İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Alman mevkidaşı Steinmeier ile Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Rivlin ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın öğrencilerle sohbetinden detaylar BERLİN - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Moses Mendelssohn Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti. İki Cumhurbaşkanı burada öğrencilerle sohbet etti.