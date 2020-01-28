İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Alman mevkidaşı Steinmeier ile Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Alman mevkidaşı Steinmeier ile Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Rivlin ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın öğrencilerle sohbetinden detaylar BERLİN - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Moses Mendelssohn Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Rivlin ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın öğrencilerle sohbetinden detaylar BERLİN - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Moses Mendelssohn Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti. İki Cumhurbaşkanı burada öğrencilerle sohbet etti.
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