İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Alman mevkidaşı Steinmeier ile Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Alman mevkidaşı Steinmeier ile Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Alman mevkidaşı Steinmeier ile Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Rivlin ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın öğrencilerle sohbetinden detaylar BERLİN - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Moses Mendelssohn Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Rivlin ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın öğrencilerle sohbetinden detaylar BERLİN - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Moses Mendelssohn Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti. İki Cumhurbaşkanı burada öğrencilerle sohbet etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Alman mevkidaşı Steinmeier ile Yahudi Lisesi'ni ziyaret etti

Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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