İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Netanyahu hükümetinin Kovid-19 politikasına eleştiri - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Netanyahu hükümetinin Kovid-19 politikasına eleştiri

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümetin eni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi plansız yürüttüğünü belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonu eleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümetin eni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi plansız yürüttüğünü belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonu eleştirdi.

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Yerel basında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Rivlin, katıldığı bir mezuniyet töreninde İsrail'de artan Kovid-19 vakalarına değindi.

Rivlin, Netanyahu hükümetinin Kovid-19 ile mücadelesini eleştirerek, "Şu ana kadar İsrail, virüsle mücadele konusunda açık bir doktrin ortaya koyamadı." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadelenin hangi bakanlık tarafından yürütüleceği konusunda Savunma ve Sağlık bakanlıkları arasında çekişme olduğu yönündeki haberlere de değinen Rivlin, iki bakanlık arasında siyasi hesaplaşmalara yer olmadığını ve Kovid-19'la mücadelede en iyi sonucu verecek kurum hangisiyse onun bu konuda yetkilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren İsrail'de, şu ana kadar virüs nedeniyle 343 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 32 bin 714'e çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürü Siegal Sadetzki, dün İsrail yönetiminin Kovid-19'la mücadelesini eleştirerek görevinden istifa etmişti.

Sadetzki, istifa açıklamasında İsrail'in Kovid-19 salgınında tehlikeli bir noktaya gittiği uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den Netanyahu hükümetinin Kovid-19 politikasına eleştiri - Son Dakika
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