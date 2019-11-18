İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz'a Arap partilerle koalisyon kurmamasını tavsiye etmiş

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku'nun dışarıdan destekleyeceği azınlık hükümeti kurmaması tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberinde, Cumhurbaşkanı Rivlin'in, Gantz'a Ortak Arap Listesi Bloku'nun dışarıdan destek vereceği azınlık hükümetine karşı olmadığını ancak bu koalisyonun "İsrail'deki bölünmüşlüğe çözüm olmayacağı" kaygısını dile getirdiği belirtildi.

Rivlin ile Gantz arasında cumartesi yapılan görüşmeye katılan ve adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Mavi-Beyaz liderine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurması çağrısını yinelediği ifade edildi.

Habere ilişkin İsrail Cumhurbaşkanlığı ya da Mavi-Beyaz'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Gantz Liberman'ı ikna etmeye çalışıyor

İsrail'de koalisyon krizi devam ederken, yerel basında çıkan haberlerde, Gantz'ın, İsrail Evimiz Partisinin yanı sıra İşçi Partisi ve Demokratik Birlik İttifakı'yla azınlık hükümeti kurmayı düşündüğü dile getiriliyor.

Ortak Arap Listesi Bloku'nun da Gantz liderliğindeki azınlık hükümetine dışarıdan destek vermesi durumunda İsrail'deki koalisyon krizinin sona ereceği kaydediliyor.

Bu senaryonun hayata geçebilmesi için Gantz'ın eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı ikna etmesi gerektiğine işaret ediliyor.

İsrail basını, Liberman'ın Ortak Arap Listesi Bloku'nun destek verdiği azınlık hükümetine sıcak bakmadığını aktarıyor.

Netanyahu'nun partisi Likud, Ortak Arap Listesi Bloku'nun dışarıdan destekleyeceği Gantz başbakanlığındaki koalisyon ihtimaline karşı başkent Tel Aviv'de gösteri düzenlemişti.

Gösteriye katılan Netanyahu, Arap partilerin destek vereceği koalisyon hükümetinin "İsrail'in varlığına karşı bir tehdit" olduğu iddiasında bulunmuş, başta Ortak Arap Listesi Bloku olmak üzere birçok siyasi parti İsrail Başbakanı'nın açıklamalarına tepki göstermişti.

Koalisyon görüşmeleri için Gantz'a tanınan süre daralıyor

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan seçimleri Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 33 milletvekili çıkararak az farkla önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud, 32 milletvekiliyle ikinci olmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku ise 120 sandalyeli meclise 13 milletvekili göndererek seçimi üçüncü tamamlamıştı.

Likud'un başını çektiği sağ blok 55'te, Mavi-Beyaz'ın içinde yer aldığı ve sol partilerin destek verdiği blok ise 44 milletvekilinde kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini ilk olarak sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'ya vermiş, ancak İsrail Başbakanı yeterli çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteğin alamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Gantz'a vermişti.

Mavi-Beyaz liderine koalisyonu kurması için tanınan süre çarşamba akşamı doluyor.

Gantz'ın da hükümeti kuramaması halinde İsrail meclisi 21 gün içinde koalisyonu kurabilecek bir isim belirlemek zorunda, aksi halde ülkede yeniden erken seçime gidilecek.

İsrail'de koalisyon kurmak ve güvenoyu alabilmek için meclis salt çoğunluğunun, yani 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.