İsrail'de 1 Kasım'daki genel seçimlere girecek parti liderleri iş adamlarıyla buluştu - Son Dakika
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İsrail'de 1 Kasım'daki genel seçimlere girecek parti liderleri iş adamlarıyla buluştu

19.10.2022 18:22

İşçi Partisi lideri Merav Michaeli'nin konuşması Likud partisi Başkanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması Yahudi Yurdu partisi lideri ve İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in konuşması Dini Siyonist Parti lideri Bezalel Smotrich'in konuşması Toplantıdan detaylar TEL AVİV - İsrail'de 1 Kasım'daki...

İşçi Partisi lideri Merav Michaeli'nin konuşması

Likud partisi Başkanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması

Yahudi Yurdu partisi lideri ve İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in konuşması

Dini Siyonist Parti lideri Bezalel Smotrich'in konuşması

Toplantıdan detaylar TEL AVİV - İsrail'de 1 Kasım'daki genel seçimlere girecek partilerin liderleri Tel Aviv'de Sanayiciler Odası'nın düzenlediği konferansta bir araya geldi.

Konferansa, muhalefet lideri ve Likud partisi Başkanı Binyamin Netanyahu, Yahudi Yurdu partisi lideri ve İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, Arap partisi Ta'al lideri Ahmed Tibi, İşçi Partisi lideri Merav Michaeli ve Dini Siyonist Parti lideri Bezalel Smotrich katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail'de 1 Kasım'daki genel seçimlere girecek parti liderleri iş adamlarıyla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de 1 Kasım'daki genel seçimlere girecek parti liderleri iş adamlarıyla buluştu - Son Dakika
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