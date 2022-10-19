İşçi Partisi lideri Merav Michaeli'nin konuşması
Likud partisi Başkanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması
Yahudi Yurdu partisi lideri ve İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in konuşması
Dini Siyonist Parti lideri Bezalel Smotrich'in konuşması
Toplantıdan detaylar TEL AVİV - İsrail'de 1 Kasım'daki genel seçimlere girecek partilerin liderleri Tel Aviv'de Sanayiciler Odası'nın düzenlediği konferansta bir araya geldi.
Konferansa, muhalefet lideri ve Likud partisi Başkanı Binyamin Netanyahu, Yahudi Yurdu partisi lideri ve İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, Arap partisi Ta'al lideri Ahmed Tibi, İşçi Partisi lideri Merav Michaeli ve Dini Siyonist Parti lideri Bezalel Smotrich katıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'de 1 Kasım'daki genel seçimlere girecek parti liderleri iş adamlarıyla buluştu - Son Dakika