- İsrail'de 10 ay sonra ilk kez Covid-19'dan ölüm kaydedilmedi - Son Dakika

- İsrail'de 10 ay sonra ilk kez Covid-19'dan ölüm kaydedilmedi

TEL AVİV - İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede korona virüsten kaynaklı yeni can kaybı yaşanmazken, toplam ölü sayısı 6 bin 346'da kaldı. Böylece İsrail'de Haziran 2020'den bu yana ilk kez korona virüsten ölüm kaydedilmedi.

Dünya genelinde nüfusa oranla korona virüse karşı en çok aşının yapıldığı ülkeler arasında başı çeken İsrail'de 10 ay sonra ilk kez Covid-19'dan ölen olmadı. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede korona virüsten kaynaklı yeni ölüm yaşanmadı ve Perşembe günü açıklanan toplam ölü sayısı değişmeyerek 6 bin 346 olarak kaldı. Böylece ülkede Haziran 2020'den bu yana ilk kez korona virüsten ölüm kaydedilmedi.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin yaklaşık 9 milyonluk nüfusunun yüzde 53'ünden fazlasına aşının 2 dozunu da yapıldığını ifade etti. Sağlık Bakanı Yuli Edelstein Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, sağlık sistemi ve İsrail vatandaşları için muazzam bir başarı. Korona virüsü birlikte ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İsrail'in en büyük hastanesi olan Sheba Tıp Merkezi'nden Dr. Eyal Leshem, ülkenin "sürü bağışıklığına" yakın olabileceğini dile getirmişti. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, sürü bağışıklığına ulaşılmadan önce nüfusun en az yüzde 65-70'inin aşılanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz 18 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona erdiği İsrail'de aşılama kampanyasında Pfizer/BioNTech aşısı kullanılıyor.