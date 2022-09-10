İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 73 Filistinli "tıbbi ihmal" nedeniyle öldü - Son Dakika
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İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 73 Filistinli "tıbbi ihmal" nedeniyle öldü

10.09.2022 16:28
İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 73 Filistinli "tıbbi ihmal" nedeniyle öldü

İsrail'de 1967'den bu yana hapishanelerde ölen 231 Filistinliden 73'ünün "tıbbi ihmal" sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'de 1967'den bu yana hapishanelerde ölen 231 Filistinliden 73'ünün "tıbbi ihmal" sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana, temmuz ayında tıbbi ihmal politikası nedeniyle ölen Filistinli tutuklu Sadiye Faracallah dahil toplamda 231 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, tıbbi ihmal politikası nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli tutukluların sayısının 73 olduğu kaydedildi.

İsrail'in kendi hapishanelerinde hayatını kaybeden 9 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hasta esirler konusu son birkaç yılda ciddi durumlara tanık oldu; tıbbi ihmal/yavaş öldürme suçu ile birlikte işkence siyaseti mahkumların şehit olmasına yol açan politikaların başında geliyor."

Şu anda İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 600 hasta mahkumun zorlu koşullarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu tutuklulardan yaklaşık 200'ünün kronik hastalıklardan, 23'ünün ise çeşitli derecelerde tümör ve kanserden muzdarip olduğuna dikkat çekildi.

Şu anda İsrail hapishanesinde hasta olan Nasır Ebu Hamid'in (50) durumunun kritik olduğu kaydedilen açıklamada, Ebu Hamid'in akciğer kanseri olduğu, "son günlerinde serbest bırakılmasını" tavsiye eden bir rapor bulunmasına rağmen serbest bırakılmadığı belirtildi.

Ebu Hamid'in yaklaşık 30 yılını tutuklu geçirdiği, son tutuklanmasının 2002'de olduğu ve hakkında 7 kez müebbet hapis cezası bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi hasta mahkumları hastanelere transfer etmeyi ve tıbbi muayeneler yaptırmayı kasten "ertelemekle" suçlandı.

Ağustos 2021 ile Haziran 2022 arasındaki dönemde mahkumlar arasında altı kanser vakası kaydedildiği bilgisi verilen açıklamada, yaklaşık 18 hasta ve yaralı mahkumun şu anda Ramle Hapishanesinde trajik koşullarda tutulduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 73 Filistinli "tıbbi ihmal" nedeniyle öldü - Son Dakika
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