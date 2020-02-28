İsrail'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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İsrail'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

İsrail Sağlık Bakanlığı, 2 İsraillide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

İsrail'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi, System.String[]

İsrail Sağlık Bakanlığı, 2 İsraillide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a rastlanan iki kişiden birinin Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisindeki 15 İsrailliden biri olduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin Japonya'da tedavi altına alındığı, taburcu edildikten sonra bugün İsrail'e döndüğü ifade edildi. Ülkesine döndükten sonra yapılan testlerin ardından bu kişinin Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği kaydedildi.

Kovid-19'a rastlanan diğer İsraillinin ise kimliği açıklanmayan bir kadın olduğu ve virüsün kocasından bulaştığının düşünüldüğü ifade edildi.

Söz konusu kadının kocasının ise kısa süre önce İtalya'dan döndüğü ve dün Kovid-19 taşıdığının tespit edilmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Bunlarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19 vakası 5'e yükseldi.

Japonya'da 4 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4'ü, yapılan tetkiklerde virüse rastlanması üzerine Tokyo'da tedavi altına alınmıştı.

Kovid-19 tespit edilmeyen 11 İsrailli ise gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından 21 Şubat'ta özel uçakla ülkelerine getirilmişti.

Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinde bulunan bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu 2'sinde virüse rastlanmıştı.

Japonya, İsrail, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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