İsrail'de 2 kişide korona virüsü şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'de 2 kişide korona virüsü şüphesi - Son Dakika

İsrail'de 2 kişide korona virüsü şüphesi

6 saat önce

İsrail'de 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İsrail'de 2 kişide korona virüsü şüphesi, System.String[]

İsrail'de 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İsrail'de biri İsrailli kadın, diğeri Çinli bir işçi olmak üzere 2 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, şüphelilerin yüksek sıcaklık, ateş ve solunum problemleri nedeniyle Tel Aviv'deki Ichilov ve Aşkelon'daki Barzilai Hastanelerine kaldırıldığını ifade etti.

(İHA)

İsrail, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran, eski abd büyükelçiliğinin avlusunda sembolik mezarlık kurdu
İran, eski ABD Büyükelçiliğinin avlusunda sembolik mezarlık kurdu Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 06:25:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de 2 kişide korona virüsü şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]