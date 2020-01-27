İsrail'de 2 kişide korona virüsü şüphesi - Son Dakika

İsrail'de 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İsrail'de biri İsrailli kadın, diğeri Çinli bir işçi olmak üzere 2 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, şüphelilerin yüksek sıcaklık, ateş ve solunum problemleri nedeniyle Tel Aviv'deki Ichilov ve Aşkelon'daki Barzilai Hastanelerine kaldırıldığını ifade etti.

(İHA)