İsrail'de 2'nci Kovid-19 dalgasında sert yükseliş devam ediyor - Son Dakika

İsrail'de 2'nci Kovid-19 dalgasında sert yükseliş devam ediyor

İsrail'de son 24 saatte 714 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, 2 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İsrail'de son 24 saatte 714 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, 2 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 320'ye ulaştığı ifade edilerek 714 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 24 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

Böylece Kovid-19 salgınında 2'nci dalganın etkisine giren İsrail'de 2 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı tespit edilmiş oldu. Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 17 bin 272 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 7 bini geçti

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 7 bin 96'ya yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de 2'nci Kovid-19 dalgasında sert yükseliş devam ediyor - Son Dakika

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