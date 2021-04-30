İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdihamda polis ve yetkililere "ihmal" suçlaması - Son Dakika

İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdihamda polis ve yetkililere "ihmal" suçlaması

30.04.2021 17:05
İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdihamda polis ve yetkililere

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan 45 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda polis ile Din İşleri Bakanlığı ihmal ve tedbirsizlikle suçlandı.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan 45 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda polis ile Din İşleri Bakanlığı ihmal ve tedbirsizlikle suçlandı.

İhmal ve tedbirsizlikle suçlanan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Meron Dağı'ndaki trajik kazayla ilgili polislerin soruşturulması dosyası adalet bakanlığına devredilecek." ifadeleri kullanıldı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Kuzey Bölgesi Emniyet Müdürü Shimon Lavi, yaşanan olayın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Lavi, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her türlü soruşturma ve incelemeye hazırım, ancak rica ediyorum, lütfen araştırmanın sonuçlarını bekleyin." dedi.

Yerel basına konuşan bazı görgü tanıkları, izdihama bölgedeki polis barikatlarının neden olduğunu iddia etti. Ayrıca polis, alana belirlenenden fazla kişinin girişine izin vermekle eleştiriliyor.

Öte yandan İsrail Din İşleri Bakanlığı da bölgede kutlama yapılmasına izin verdiği için tedbirsizlikle suçlandı.

İsrail Din İşleri Bakanlığından bir mühendisin söz konusu bölgede inceleme yaptıktan sonra alanda kutlamalar yapılmasına izin verdiği yerel basına yansıdı.

Kimliği açıklanmayan mühendisin soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasının beklendiği belirtilirken, izdihamın olduğu gece 15 binden fazla kişinin toplanmasının uygun görülmediği alanda 100 bine yakın kişinin bulunduğu kaydedildi.

Netanyahu protesto edildi

Safed kentinde olayın yaşandığı Meron Dağı'na gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi.

Times Of Israel gazetesine göre, olay yerinde bulunan çok sayıda kişi, Netanyahu karşıtı sloganlar attı ve Başbakan'ı yuhaladı.

Bölgede bulunan İsrail Sefarad Hahambaşısı Yitzhak Yosef ise öfkeli kalabalığı duaya çağırarak, "Şimdi birilerini suçlamanın zamanı değil. Burası suçluları bulmanın yeri değil." diye konuştu.

Ulusal yas ilan edildi

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Bir günlük ulusal yas ilan ediyorum. Kurbanların ailelerinin acısını paylaşalım ve yaralıların şifası için dua edelim." dedi.

Netanyahu, bu kazanın "ülke tarihindeki en acı trajedilerden biri" olduğunu söyledi.

Tedbirsizlikle suçlanan polis için ise Netanyahu, "Söylemeliyim ki, buradaki polis hızlı bir tahliye gerçekleştirdi. Çok daha büyük bir trajediyi engelleyen tahliye ve güvenlik güçlerine minnettarız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Böyle bir trajedinin tekrarlanmaması için temel, ciddi ve derinlemesine bir inceleme yapacağız." dedi.

Dün gece saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdihamda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 103 kişi yaralanmıştı.

Toros Dağları, Adalet, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdihamda polis ve yetkililere 'ihmal' suçlaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek         
23:31
Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım         
21:52
İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış         
18:14
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza         
16:44
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu         
15:44
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek         
14:09
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 00:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdihamda polis ve yetkililere "ihmal" suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement