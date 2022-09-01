İsrail'de dünya tarihine ışık tutacak keşif! 500 bin yıllık dev fildişi bulundu - Son Dakika
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İsrail'de dünya tarihine ışık tutacak keşif! 500 bin yıllık dev fildişi bulundu

01.09.2022 10:34

İsrail Eski Eserler Kurumu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini bildirdi. Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 400 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.

İsrail Eski Eserler Kurumu Tel Aviv Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışma çerçevesinde 500 bin yıllık fildişi fosilinin bulunduğunu bildirdi. Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen bir file ait 2,5 metre uzunluğundaki diş fosili inceleme altına alınırken, İsrail Eski Eserler Kurumu Tarih Öncesi Uzmanı Avi Levy, "Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fosil dişi" dedi.

Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 400 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.

İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi
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Kaynak: İHA

Tel Aviv, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de dünya tarihine ışık tutacak keşif! 500 bin yıllık dev fildişi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de dünya tarihine ışık tutacak keşif! 500 bin yıllık dev fildişi bulundu - Son Dakika
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