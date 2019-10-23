İsrail'de 6'ncı yüzyıldan kalma 'şehit savaşçı' adına yapılmış bir kilise keşfedildi
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İsrail'de, Bizans döneminden kalma, o dönemde şehit unvanı verilen bir savaşçı adına yapılmış bir kilise keşfedildi. Üç yıl süren kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkan antik kilisenin 6'ncı yüzyıldan kalma olduğu sanılıyor.
İsrail'de, Bizans döneminden kalma, o dönemde 'şehit' unvanı verilen bir savaşçı adına yapılmış ve günümüze kadar çok iyi korunmuş bir kilise keşfedildi.
Üç yıl süren kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkan antik kilisenin 6'ncı yüzyıldan kalma olduğu sanılıyor. Tabanı, kuşların, çiçeklerin resmedildiği mozaiklerle kaplı kilisenin kimin adına inşa edildiği ise bir sır perdesi. Kazı çalışmalarını yürüten Benyamin Storchan, kilisenin bahçesindeki yazıtlarda "Aziz Şehidin Anısına" yazdığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:58
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