İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs... - Son Dakika

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İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs...
6 saat önce
İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.
İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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