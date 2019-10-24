İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf,...
1 saat önce
İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf, kefaletle serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:12 Kaynak: AA
İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf, kefaletle serbest bırakıldı
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