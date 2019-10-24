Son Dakika Haberleri: İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf,...
Son Dakika Güncel İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf,...

İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf,...

1 saat önce

İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf, kefaletle serbest bırakıldı.

İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf,..., System.String[]

İsrail'de 9 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf, kefaletle serbest bırakıldı

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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