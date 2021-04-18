İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Nüfusun çoğunun korona virüse karşı aşılandığı İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu sona erdi.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyaları devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon nüfusu bulunan İsrail'de halkın büyük bir kısmına aşının ilk dozunun uygulanmasıyla başlayan normalleşme dönüş sürecinde yeni adımlar atılmaya başlandı. Ülkede bugünden itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, kapalı mekanlarda maske takma zorunluğunun devam edeceğini vurgularken, açık alanlarda büyük çaplı etkinliklerde maske takma tavsiyesinde bulundu.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda kaldırılacağını duyurmuştu.

Öğrenciler okula dönüyor

Ülkede normale dönüş kapsamında tüm öğrenciler de sosyal mesafe korunarak yüz yüze eğitime geri dönecek. Öğrenciler okulun kapalı alanlarında maske takacak. Yemek yerken ve ders arasında maskelerini çıkarmalarına izin verilecek.

İsrail'de toplam korona virüs vaka sayısı 836 bin 926'ya, can kaybı sayısı ise 6 bin 334'e yükseldi. Korona virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 828 bin 52 olarak kaydedildi.

-İHA-