İsrail'de açıklanan seçim sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor - Son Dakika

İsrail'de açıklanan seçim sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor

25.03.2021 22:55
İsrail'de açıklanan seçim sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor, System.String[]

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken genel seçimin sonuçları, ülkenin yeni bir koalisyon krizine sahne olabileceğini gösteriyor.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken genel seçimin sonuçları, ülkenin yeni bir koalisyon krizine sahne olabileceğini gösteriyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, salı günü düzenlenen seçimin oy sayımını tamamlayarak sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Komisyonun yayımladığı verilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 120 sandalyeli Meclise 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamladı.

Netanyahu'nun rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi 17 milletvekili çıkardı. Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi ise 9 sandalyeyle üçüncü oldu.

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz 8, Naftali Bennett liderliğindeki Yamina ile İsrail Evimiz, İşçi Partisi ve Birleşik Tevrat Partisi yedişer milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 3 partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, Gideon Saar liderliğindeki Yeni Umut, sol blokta yer alan Meretz ve aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi altışar milletvekiliyle Meclise girdi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden diğer oluşum Birleşik Arap Listesi (Ra'am) de 4 milletvekili çıkarmayı başardı.

Netanyahu'ya yakın partiler koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı

Likud'un yanı sıra Netanyahu liderliğinde koalisyon hükümeti kurulmasına destek vermesi beklenen Şas, Birleşik Tevrat, Yamina ve Dini Siyonizm'in toplam sandalye sayısı 59'da kalarak koalisyonu kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Öte yandan Netanyahu karşıtı partilerin sandalye sayısı koalisyon kurmaya yeterli gözükse de bu ihtimalin önünde birçok engel bulunuyor.

Bu engellerin başında başbakanın kim olacağı konusundaki belirsizlik ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku ve Ra'am'ın içinde yer alacağı koalisyon hükümetine diğer muhalif partilerin katılmayı reddetmesi geliyor.

Şas, Birleşik Tevrat ve Dini Siyonizm'in Netanyahu cephesinden ayrılarak diğer partilerle koalisyon kurma ihtimalinin de düşük olduğu yorumları yapılıyor.

Bu nedenle Netanyahu karşıtları Gelecek Var, Mavi-Beyaz, İşçi Partisi, İsrail Evimiz, Yeni Umut ve Meretz partilerinin koalisyon hükümeti kurabilmek için Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku veya Ra'am'ın desteğini alması gerekiyor.

Ancak özellikle İsrail Evimiz ve Yeni Umut partilerinin Ortak Arap Listesi Bloku ile Ra'am'ın destek vereceği koalisyona katılmayı kabul etmesinin zor olduğu dile getiriliyor.

Netanyahu karşıtı cephe için bir başka seçenek de İsrail vatandaşı Arapları temsil eden partiler yerine Yamina ve Dini Siyonizm'i Netanyahu'nun yanından kendi taraflarına çekmek olabilir. Bu senaryoya karşılık da Dini Siyonizm'in "sol" bir ittifakın içinde yer almaya sıcak bakmadığı kaydediliyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı İsrail'i yeni bir koalisyon krizinin beklediği yorumları yapılıyor.

Koalisyon, Siyonizm, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de açıklanan seçim sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi Lise müdür yardımcısı kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu Lise müdür yardımcısı kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü
Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı         
23:34
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor         
22:47
Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak         
22:03
Güney Kıbrıs'ta çirkin saldırı! Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurdular Güney Kıbrıs'ta çirkin saldırı! Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurdular         
21:52
Gelin alma töreninde silahını ateşleyen adam kayınpederini başından vurdu Gelin alma töreninde silahını ateşleyen adam kayınpederini başından vurdu         
21:32
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi         
21:24
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 23:45:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de açıklanan seçim sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei