Üye Girişi
İsrail'de ağır vakaların yarısı aşılı yaşlılar - Son Dakika

İsrail'de ağır vakaların yarısı aşılı yaşlılar

21.08.2021 15:34
İsrail'de ağır vakaların yarısı aşılı yaşlılar, System.String[]

İsrail'de ağır Covid-19 vakalarının yarısını 60 yaş üstündeki aşılıların oluşturduğu bildirildi.

İsrail'de ağır Covid-19 vakalarının yarısını 60 yaş üstündeki aşılıların oluşturduğu bildirildi. Doktorlar aşılıların aşısızlara göre daha çabuk iyileştiğini belirtirken İsrail'de üçüncü doz yaş sınırı 40'a indirildi.Delta varyantının baskın hale gelmesiyle aşılılar arasında da vaka sayısının artması üçüncü doz tartışmalarını alevlendirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) üçüncü dozun şu aşamada gerekli olmadığı, yoksul ülkelere ağırlık verilmesi yönündeki açıklamasına rağmen pek çok ülke üçüncü doz uygulamasına hız verdi.

Temmuz ayında 60 yaş üstü ve risk grupları için üçüncü doz uygulamasını başlatan ve hafta sonunda üçüncü dozu 50-59 yaş grubu ile yaşlı bakımevleri ve sağlık çalışanlarına genişleten İsrail, bugünden itibaren yaş sınırını 40'a düşürdü.

Reuters haber ajansının İsrail'de 11 doktor, sağlık uzmanı ve yetkililerle yaptığı mülakatlara dayandırdığı araştırmaya göre ülkede şu an hastanede tedavi gören ağır Covid-19 vakalarının yaklaşık yarısını aşılılar oluşturuyor.

"Aşısızlarda risk daha büyük"

Ancak araştırma 600 ağır vaka arasında yer alan aşılılar ve aşısızlarda farklı özellikler görüldüğünü ortaya koyuyor. Araştırmada, ağır vakalar arasında iki doz Pfizer/BioNTech aşısıyla aşılanmış olanların çoğunluğunun 60 yaş üstü grupta yer aldığı, yaklaşık yüzde 75'inin 70 yaşın üstünde olduğu, diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklarının bulunduğu ya da bağışıklık sistemini bastırıcı ilaç tedavisi gördükleri belirtildi. Bu kişilerin ikinci doz aşılarının üzerinden en az beş aylık süre geçmiş bulunduğuna da işaret edildi.

İsrail'deki Rabin Tıp Merkezi'nin koronavirüs bölümü başkanı Noa Eliakim-Raz, "Aşılanmış hastalarımız yaşlı, sağlıksız, enfeksiyon öncesinde de genelde hareket sorunu olan, yatağa bağlı ve bakım ihtiyacı bulunan kişiler. Buna karşılık gördüğümüz aşılanmamış Covid hastaları genç, sağlıklı, çalışan kişiler ve durumları hızlı bir şekilde kötüleşiyor. Aniden oksijen ya da solunum cihazına bağlamamız gerekebiliyor" dedi.

65 yaş üstünde aşının etkisi yüzde 55'e kadar geriledi

İsrail Sağlık Bakanlığı bu hafta paylaştığı son verilerde Pfizer/BioNTech aşısının ağır vakalara karşı yüzde 90'ı aşan koruyucu etkisinin, Ocak ayında ikinci doz aşısını olmuş 65 yaş üstü grupta yüzde 55'e kadar gerilediğini bildirmişti.

Yüksek aşılama oranlarına sahip olan ve Delta varyantının baskın olduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'den de benzer sonuçlar gelmişti. İngiltere, son haftalarda virüsün Delta varyantı nedeniyle hastanede tedavi gören kişilerin yüzde 35'inin iki doz aşılı olduğunu duyurmuş, ABD de aşılılar arasında Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören ya da ölen kişilerin dörtte üçüne yakınını 65 yaş üstü grubun oluşturduğunu bildirmişti.

Haziran ayında tek haneli vaka sayıları kaydeden İsrail'de Delta varyantının yayılması sonrasında günlük vaka sayıları 8 bin civarına yükselmiş durumda. Vakaların yarısının aşılı kişilerde görüldüğü, ancak genelde hafif ya da orta şiddette seyrettiği belirtiliyor.

"Aşılılar yoğun bakımdan daha çabuk çıkıyor"

Reuters'a konuşan İsrailli doktorlar, eldeki ilk verilere göre son haftalarda uygulanan üçüncü dozun yaşlılarda enfeksiyon riskini, sadece iki doz olmuşlara göre azalttığını kaydetti. Doktorlar, iki doz aşı olanların, hiç olmayanlara göre daha hızlı iyileşme eğilimi gösterdiğine de işaret etti.

Sheba Tıp Merkezi Acil Servis Başkanı Yael Haviv-Yadid, "Tedavi etiğim aşılı hastalar genelde yoğun bakımdan üç gün içinde çıkıyor. Aşısız hastalarda ise bu süre 1-2 haftayı bulabiliyor" diye konuştu.

İsrail'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 16 Ağustos itibarıyla 60 yaş üstü aşısızlar arasında 100 bin nüfusta kaydedilen ağır Covid-19 vaka sayısı 159 iken iki doz aşılılarda bu sayı 20.

60 yaş altı grupta ise 100 bin nüfusta ağır vaka sayısı aşısızlarda 2,4, aşılılarda ise 0,9 olarak kaydedildi.

Toplam 5,4 milyon kişinin iki doz aşılandığı İsrail'de şimdiye kadar 1,2 milyon kişiye üçüncü doz uygulandı.

rtr/ BK,ET

(c)

İsrail'de ağır vakaların yarısı aşılı yaşlılar

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Reuters, İsrail, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam İsrail'de ağır vakaların yarısı aşılı yaşlılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü 17:52 Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü 17:29 Arazi kavgası sebebiyle soy adını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu 17:21 Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok 17:08 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı 16:49 Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı Seçmene 16:30 Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi
ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi 15:35 ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak 15:19 Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak

Son Dakika Haberleri
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı
17:51 Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
17:44 Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı
17:21 Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
17:20 Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu
17:13 Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi
17:08 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok
17:02 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti
16:49 Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı
16:29 Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı         
18:00
Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı         
17:44
Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı         
17:22
Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi         
17:14
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti         
17:03
İhtiyacı olan binlerce insan var! Manavgat'a binlerce liralık ürünler resmen çöp oldu İhtiyacı olan binlerce insan var! Manavgat'a binlerce liralık ürünler resmen çöp oldu         
16:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı         
15:31
'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor         
14:49
Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
14:05
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi         
12:38
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 18:08:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de ağır vakaların yarısı aşılı yaşlılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement