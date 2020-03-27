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İsrail'de ana muhalefet ittifakı istifaların ardından fiilen dağıldı
6 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski rakibi ve muhtemel ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın meclis başkanlığına seçilmesinin ardından, ana muhalefet ittifakı istifalarla fiilen dağıldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski rakibi ve muhtemel ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın meclis başkanlığına seçilmesinin ardından, ittifakın iki önemli ismi Yair Lapid ile Moshe Yalon da istifa etti.
Kanal13 televizyonuna göre, Mavi-Beyaz İttifakı'nın önemli isimleri Lapid ile Yalon düzenlediği basın toplantısında ittifaktan istifa ettiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43
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