İsrail'de ana muhalefet ittifakı istifaların ardından fiilen dağıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski rakibi ve muhtemel ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın meclis başkanlığına seçilmesinin ardından, ittifakın iki önemli ismi Yair Lapid ile Moshe Yalon da istifa etti.



Kanal13 televizyonuna göre, Mavi-Beyaz İttifakı'nın önemli isimleri Lapid ile Yalon düzenlediği basın toplantısında ittifaktan istifa ettiklerini duyurdu.