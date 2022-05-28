İsrail'de Antik Tarım Çiftliği Bulundu

TİBERYA, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) tarafından yapılan açıklamada, İsrailli arkeologların 2.100 yıl öncesine tarihlenen iyi korunmuş antik bir tarım çiftliği keşfettiği belirtildi. Antik tarım çiftliği, İsrail'in kuzeyinde yer alan doğu Celile Bölgesi'nde, Celile Denizi'nin yaklaşık 6 km batısındaki Arbel Deresi'nin yanında keşfedildi.

İsrail Eski Eserler İdaresi'nin (IAA) görevlileri, İsrail'in Tiberya kenti yakınlarındaki Arbel Deresi'nin yanındaki bir kazı alanında çalışıyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail Eski Eserler İdaresi'nin (IAA) görevlileri, İsrail'in Tiberya kenti yakınlarındaki Arbel Deresi'nin yanındaki bir kazı alanında çalışıyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'in Tiberya kenti yakınlarındaki Arbel Deresi'nin yanındaki bir kazı alanında Kazı Başkanı Arkeolog Amani Abu-Hamid, kilden yapılmış eşyaları gösteriyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)